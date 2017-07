(ANSA) - BIELLA, 20 LUG - Sono gravi le condizioni di un artigiano di 53 anni travolto da un muro di contenimento mentre stava ultimando la costruzione della piscina di una villa a Zubiena, nel Biellese. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'abitazione che, in attesa dell'arrivo del 118, ha estratto l'uomo dalle macerie. In arresto cardiaco, è stato rianimato dai sanitari e poi trasportato all'ospedale Maggiore di Novara, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spresal. La Procura ha aperto un fascicolo.(ANSA).