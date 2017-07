(ANSA) - BERLINO, 20 LUG - "Abbiamo avuto molta pazienza con i nostri amici e alleati, anche se non è sempre stato facile". Lo ha detto Sigmar Gabriel a Berlino. "Siamo stati sempre delusi, e c'è stata sempre una nuova escalation", ha spiegato il ministro degli esteri tedesco. "Ora dobbiamo avere un nuovo orientamento nella politica sulla Turchia e chiarire che questa politica non è senza conseguenze", ha concluso. gabriel ha aggiunto che gli avvisi ai viaggiatori tedeschi in Turchia da parte del ministero degli Esteri verranno rafforzati: "tutti i cittadini tedeschi", ha spiegato corrono il rischio di essere arrestati.