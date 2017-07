Alfano, maggiore attenzione Osce a Mediterraneo

(ANSA) - VIENNA - Nel periodo della presidenza italiana dell'Osce si intende dare "maggiore attenzione ai Paesi del Sud e del Mediterraneo". Lo ha detto il ministro Angelino Alfano, oggi a Vienna all'Osce, presentando le priorità della presidenza italiana dell'organizzazione. È dal Mediterraneo, ha sottolineato, che arrivano "alcune delle più gravi minacce all'Europa e al mondo: il terrorismo e la crisi migratoria". La crisi del Mediterraneo va affrontata "non soltanto dal punto di vista securitario, ma sotto il profilo del contrasto all'intolleranza e alla discriminazione, e favorendo dialogo interculturale e intra-religioso, fondamenta della sicurezza", ha aggiunto Alfano. Il ministro ha invitato ad una conferenza su questi temi a Palermo il 24 e il 25 ottobre. "La cooperazione diventa uno strumento essenziale per perseguire la sicurezza come componente essenziale al diritto alla libertà", ha concluso.