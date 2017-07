Boldrini, fermare ondata odio prima che strabordi

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "C'e in Italia, come in Europa, una piramide dell'odio che si fonda su uno strato di stereotipi negativi, rappresentazioni false dei fenomeni sociali e si diffonde a macchia d'olio grazie ad un linguaggio ostile sempre più normalizzato e banalizzato: contro tutto questo "dobbiamo reagire prima che l'onda di piena dei portatori di odio ci travolga". Lo ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, presentando i lavori finali della Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio che porta il nome della deputata inglese, Jo Cox, uccisa poco più di un anno fa e che è stata costituita anche per rispondere alla raccomandazione del Consiglio d'Europa che ha sollecitato un ruolo attivo da parte dei parlamenti nazionali per la creazione di una "Alleanza contro l'odio".