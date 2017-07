Salone Libro: a processo per calunnia, condannato Picchioni

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Rolando Picchioni, ex presidente del Salone del Libro di Torino, è stato condannato a due anni nel processo in cui era imputato di calunnia nei confronti di un imprenditore nel settore della comunicazione, Stefano Buscaglia. Picchioni, secondo l'accusa, tentò di far credere di essere vittima di una estorsione da parte di Buscaglia per giustificare un versamento di denaro che in realtà serviva a scongiurare una causa giudiziaria. A Buscaglia, parte civile con l'avvocato Vittoria Maria Canavera, sono stati assegnati 5 mila euro a titolo di provvisionale. Alla lettura della sentenza, si è commosso. Picchioni, che non era presente in aula, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena. L'avvocato Gianpaolo Zancan, che lo ha difeso insieme alla collega Valentina Zancan, dice che "tre anni di un processo inutile hanno portato a una condanna ingiusta che impugneremo senz'altro in appello".