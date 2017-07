Incendio doloso in ospedale a Ferrara, nessun ferito

(ANSA) - FERRARA, 20 LUG - Un incendio si è sviluppato verso le 3.30 della scorsa notte in uno dei bagni pubblici nel corridoio del Settore 2, all'altezza del Corpo C al primo piano dell'Ospedale di Cona, a Ferrara. Pazienti e personale - riferisce l'ospedale - non sono rimasti feriti. Solo per precauzione alcuni piccoli pazienti del Reparto di Ostetricia e Ginecologia - che si trova vicino a dove si sono sviluppate le fiamme - sono stati spostati, sempre all'interno dell'Unità Operativa, lontani dalla zona dell'incendio. La procedura aziendale prevista in caso di incendio è stata subito attivata. Secondo una primissima valutazione, sembra che le origini delle fiamme siano dolose. Infatti uno dei portaasciugamani è stato divelto dal muro e trovato carbonizzato all'interno del cestino di plastica porta rifiuti. Alcuni operatori hanno avvisato i Vigili del Fuoco di Ferrara, accorsi tempestivamente. Le porte antincendio si sono chiuse, isolando il fumo, e le fiamme sono state contenute nei locali in cui si sono sviluppate.(ANSA).