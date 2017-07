Calcio: chiesti atti a Inter, Fiorentina e Cittadella

(ANSA) - PRATO, 20 LUG - Inter, Fiorentina e Cittadella hanno ricevuto una richiesta di accesso agli atti societari dalla procura della Repubblica di Prato. I magistrati indagano, in particolare, sul trasferimento di due giovani africani che - nell'ipotesi accusatoria - avrebbero fatto ingresso in Italia con documentazioni fittizie al fine di ottenere, per le società che ne detenevano il cartellino di tesseramento (A.C. Prato e Sestese), profitti sulla vendita. Al centro dell'inchiesta, ci sono Paolo Toccafondi, ad del Prato (Lega Pro), e il presidente della Sestese (Eccellenza) Filippo Giusti, accusati di aver messo in piedi "un vero e proprio sistema" per introdurre illegalmente baby calciatori dall'Africa. In alcuni casi sarebbero arrivati con documentazioni fittizie, anche da falsa maternità. Per questo sarebbe finita in carcere una donna ivoriana. Il bambino è stato oggetto di una recente trattativa di compravendita: dal Prato alla Fiorentina che era all'oscuro delle irregolarità.