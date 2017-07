(ANSA) - PARIGI, 20 LUG - "Non accetterò nessun discorso disfattista" sul bilancio della Difesa, "non sarebbe all'altezza del vostra missione e del vostro ruolo": lo ha detto il presidente Emmanuel Macron rivolgendosi ai militari alla base di Istres all'indomani delle dimissioni del capo di stato maggiore dell'esercito, Philippe de Villiers, in polemica col presidente per i tagli al bilancio militare. "E' la sua scelta, la rispetto pienamente, voglio rendergli omaggio perché è stato un grande soldato", ha continuato Macron, prima di ribadire l'impegno a portare il bilancio della Difesa al 2% del Pil entro il 2025 e ammodernare gli equipaggiamenti. Nel tentativo di ricucire con i militari, il capo dello Stato ha infine assicurato che il bilancio militare sarà portato al 34,2 milioni di euro già dal 2018.