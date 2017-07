(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - "Siamo qui per discutere insieme degli impegni che stiamo cercando di prendere su cose concrete per rilanciare l'Appennino, per le zone più colpite dal terremoto, per dare un futuro, per dare speranza". Lo ha detto Enrico Letta prima di partecipare al confronto 'Il destino dell'Europa', organizzato dalla Fondazione Merloni a Portonovo di Ancona. Un impegno concreto, ha aggiunto Letta, "di una serie di persone, che vengono da molti Paesi del mondo, che hanno deciso di prendersi, con finanziamenti tutti privati per aiutare il sistema a stare meglio. Ogni cittadino deve fare la sua parte, molti di noi sono privati cittadini e quello che abbiamo intenzione di fare qui è di aiutare l'Appennino a riprendersi".