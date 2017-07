(ANSA) - CARACAS, 20 LUG - Tensione alle stelle in Venezuela, dove l'opposizione ha proclamato per oggi uno "sciopero civico nazionale" contro la riforma costituzionale voluta dal presidente Nicolas Maduro, a 10 giorni dalle elezioni dei delegati dell'Assemblea Costituente, considerata incostituzionale e antidemocratica dalle forze anti-chaviste. Lo sciopero è stato convocato per 24 ore dalle 6 del mattino con altre forme di protesta: blocchi stradali, manifestazioni di piazza e mobilitazioni politiche a Caracas e in molte altre località del paese. Il governo ha dichiarato che lo sciopero è illegale. "Una sospensione delle attività che non sia in regola con la legge comporta sanzioni", ha avvertito ieri il ministro del Lavoro, Nestor Ovalles, aggiungendo che "se dobbiamo applicare queste sanzioni allora lo faremo, con rigore ed energia".