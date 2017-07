Voto scambio: arrestati consigliere ed ex sindaco Amantea

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 21 LUG - L'ex sindaco di Amantea e già consigliere regionale Franco La Rupa, 61 anni ed un consigliere di maggioranza allo stesso Comune, Marcello Socievole (53), sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza per voto di scambio e tentata estorsione e, il consigliere, per tentata violenza privata. Dalle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni e dal pm Anna Chiara Fasano, sarebbe emerso come i due, nella campagna elettorale del giugno scorso, avrebbero fatto pressioni - Socievole quale candidato e La Rupa come sostenitore - nei confronti di un uomo per indurre la fidanzata e la sua famiglia a votare per Socievole minacciandolo che altrimenti alla ragazza non sarebbe stato rinnovato il contratto a termine in una scuola materna gestita dal comune tramite una coop. Socievole è accusato anche di aver prospettato l'avvio di una ingiusta azione giudiziaria per impedire la diffusione di una registrazione del colloquio con le minacce.