Gli italiani a Kos, raccontano sisma su Twitter

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Sono a Kos dove c'è stato il terremoto, stavo dormendo e mi ha svegliata, ha cominciato a tremare tutto e poi continuavano a esserci scosse". Così, 'Clace 112', una turista italiana in vacanza sull'isola greca colpita dal sisma di magnitudo 6.7 ha raccontato su Twitter i momenti di paura vissuti questa notte. "Nottataccia qua a Kos dopo il #terremoto avvenuto nelle acque turche. Si susseguono tante scosse di media intensità", racconta Angelo Di Maria, un altro italiano in vacanza. "Forte scossa di terremoto a Kos, il nostro albergo non ha subito danni! Al momento non abbiamo notizie di quello che è successo", twitta Angela Bagnoli. Kos non è tra le mete preferite dagli italiani che di solito scelgono altre isole della Grecia per le loro vacanze. E', invece, molte frequentata da turisti britannici, tedeschi e russi.