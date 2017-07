Trump: 'La First Lady del Giappone non parla inglese'

(ANSA) - WASHINGTON, 21 LUG - In una lunga intervista concessa al New York Times, Donald Trump parla tra le altre cose della cena dei leader al G20 in Germania raccontando che era seduto accanto alla first lady giapponese, Akie Abe, la quale - dice - pero' non parla inglese, "nemmeno 'hello'". Pero' poi spunta un video in cui la signora Abe invece parla in inglese in una occasione ufficiale. Legge, ma se la cava. E allora monta (e circola rapidamente in rete, naturalmente) il sospetto che ad Amburgo, seduta a cena accanto a Trump per un'ora e mezza, la moglie del premier giapponese Shinzo Abe abbia preferito non proferire parola. I piu' maligni sostengono che cosi' facendo abbia snobbato il presidente Usa, altri ipotizzano una scelta di 'opportunita' diplomatica' per non dire nulla di piu' del dovuto. Cosi' il mistero si infittisce al punto che il Washington Post decide di sguinzagliare i suoi reporter per chiedere a giornalisti giapponesi e esperti del Sol Levante informazioni sul livello dell'inglese parlato dalla signora Abe.