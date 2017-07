Renzi, continuare ad abbassare tasse, finora non granché

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - "Vogliamo continuare ad abbassare le tasse, perché abbiamo iniziato ma ancora non è che si veda granché; e quindi di conseguenza raccontiamo come fare per abbassare 30 miliardi di tasse". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, intervistato stamani in diretta da Lady Radio, parlando del suo libro 'Avanti', che stasera presenterà a Firenze. "Se poi gli altri hanno idee migliori, evviva - ha aggiunto Renzi - però almeno si discute di contenuti e non di caccia alle poltrone, di discussioni sterili".