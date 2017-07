M5s, nuova legge legge elettorale Comuni contro di noi

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Il Pd, con il solito Verdini, si stanno organizzando per eliminare la possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada alla guida di nuovi comuni. Il modo che hanno trovato è tanto semplice quanto ai limiti dell'eversione: anziché far decidere al popolo qual è la maggioranza, vogliono decretare che la minoranza diventi maggioranza, attraverso le ammucchiate di liste". Lo scrive il deputato M5s, Danilo Toninelli, sul blog di Beppe Grillo dove avverte: "Questo è solo il primo passo, tra un po' sposteranno ancora più in giù l'asticella fino a che faranno una legge elettorale in cui va al governo chi perde le elezioni, se a perdere sono loro". Il deputato riferisce sul blog che "ieri sera è arrivata in Commissione una nuova legge elettorale sui Comuni che consente l'elezione del sindaco a chi raggiunge il 40% al primo turno, senza ballottaggio. Vi pare che in questo momento quello di cui il Paese ha bisogno sia una legge sulle elezioni comunali? Il Pd è bulimico di potere e non può farne a meno".