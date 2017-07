(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Un grave incendio è divampato stamani verso le 10 in località San Martino nel comune di Piancastagnaio (Siena). Le fiamme stanno lambendo il centro abitato e soprattutto si teme per la presenza di alcuni bomboloni di gpl di servizio alle abitazioni. E' scattato pertanto l'ordine di evacuazione per circa 120 persone. Sul posto, informa la Regione Toscana, stanno intervenendo 4 elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra di volontari e Vigili del fuoco. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha fatto richiesta di due Canadair: per adesso la Protezione civile nazionale ne ha messo a disposizione uno. Il fronte del fuoco è al momento sui 400 metri ma è in espansione.