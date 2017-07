(ANSA) - POTENZA, 21 LUG - "Le sentenze si rispettano sempre", ma "c'è un giudizio politico che riguarda la gestione della 'vicenda Roma', ovvero il fatto che una persona perbene, un sindaco eletto da quella comunità come Ignazio Marino, è stato prima massacrato politicamente intorno a questa vicenda, e poi mandato a casa. Di questo, al di là e al di fuori dalla vicenda giudiziaria, c'è chi deve rispondere sul piano politico, e non si può più nascondere". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Articolo 1-Mdp, Roberto Speranza, a Potenza a margine dell'inaugurazione della sede regionale del movimento. "Non sono - ha aggiunto Speranza - tra quelli che si divertono a giudicare le sentenze, e ho un totale rispetto per il ruolo della magistratura, e per ciò che è stato fatto".