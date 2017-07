Mafia Roma: Renzi, inutile polemica sinistra su Marino

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - "Penso che le polemiche costanti della sinistra interna o esterna non meritino alcun tipo di risposta: io sono entrato nella fase pace universale non faccio più polemica". Così il segretario del Pd Matteo Renzi ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le affermazioni di Miguel Gotor (Mdp) secondo le quali il teorema "Mafia Capitale" sarebbe servito a Orfini e Renzi per cacciare Ignazio Marino dal ruolo di sindaco di Roma. "Di mio, non faccio più una polemica su questioni tutte interne all'acquario politico come quelle che cercano di fare quelli che se ne sono andati dal Pd - ha aggiunto - se ne sono andati via? Bene, auguri, in bocca al lupo a tutti, evviva". "Evviva non nel senso che se ne sono andati - ha precisato - evviva nel senso che ora discutiamo di tutte le questioni concrete, e lasciamo perdere le polemiche. Insomma non mi riconoscerete: ma polemiche con quelli che se ne sono andati non ne faccio più".