Un francobollo per ricordare i 50 anni dalla morte di Totò

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha autorizzato l'emissione integrativa di carte valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2017. I francobolli celebrativi e commemorativi riguardano: Francesco Tasso (pioniere del servizio postale in Europa) nel quinto centenario della scomparsa; Antonio de Curtis, in arte Totò, nel cinquantenario della scomparsa; il 70° anniversario della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana; la Società Geografica Italiana nel 150° anniversario della fondazione; il Lions Club International nel centenario della fondazione. Il relativo provvedimento sarà adottato con apposito decreto del Presidente della Repubblica. E' quanto si legge nel comunicato finale del consiglio dei Ministri.