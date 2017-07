Mafia Roma: motivazioni attese il 20/10, pm valuta Appello

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - E' ora puntata al 20 ottobre prossimo l'attenzione dei magistrati della Procura di Roma dopo la pronuncia della X collegiale che ha inflitto pene pesanti per 41 imputati nel maxiprocesso a Mafia Capitale non riconoscendo però l'esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso. In quel giorno, infatti, è previsto il deposito della sentenza dopo i 90 giorni che il tribunale ha deciso di prendersi per la stesura del provvedimento. I pm, coordinati dal procuratore capo Giuseppe Pignatone, vogliono capire in primo luogo come il tribunale motiverà la decisione di non applicare il 416 bis alla luce anche delle pronunce, quella del gip ma in particolare della Corte di Cassazione, che avevano confermato l'impianto accusatorio. "Leggeremo con attenzione le motivazioni - ha commentato ieri a caldo il procuratore aggiunto Paolo Ielo -, per poi valutare l'eventuale ricorso in Appello".