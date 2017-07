Pd: Orlando, Dems riferimento per dialogo in centrosinistra

(ANSA) - ANCONA, 21 LUG - "Democrazia e Società vuole essere un riferimento per ricostruire un dialogo all'interno del centrosinistra non solo tra forze politiche, ma anche con tutte quelle componenti di società che cercano un confronto su temi fondamentali come diseguaglianze, povertà, Europa, immigrazione e accoglienza". Lo ha detto ad Ancona, dove ieri sera è stato presentato il movimento, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. L'iniziativa, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, la senatrice Silvana Amati e l'ex senatrice prodiana Marina Magistrelli, è stata organizzata dalla parlamentare Camilla Fabbri. "Dems - ha spiegato quest'ultima - ha l' obiettivo di essere un ponte di collegamento fra Pd e società civile, cercando di recuperare le tante e i tanti che si sono allontanati in questi anni dal partito, come dimostrano anche le ultime elezioni amministrative ed evitando che altri si allontanino ancora".