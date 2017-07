Auto sospetta: evacuato il British Museum

Il British Museum di Londra è stato evacuato per «motivi di sicurezza» dopo che un’auto sospetta è stata avvistata davanti all’edificio. Lo riferisce l’Independent online.

«Il museo è stato evacuato temporaneamente per motivi di sicurezza. Ce ne scusiamo con e vi daremo aggiornamenti quando potremo», è il tweet del British Museum.

All’ordine di evacuazione sono seguite scene di caos, raccontate sui social dai visitatori che erano dentro il museo: «Caos totale dentro l’edificio», «Russell Square chiusa e controlli per esplosivi in corso», «Pacco sospetto a Russell Square, «Strade e parchi chiusi», sono alcuni dei tweet.

Video: ecco l'auto sospetta a Russell Square (di Matteo Scipioni)

Le foto dell'auto che ha fatto scattare l'allarme