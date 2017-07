Morta in luna park, funerali Francesca

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 LUG - Palloncini bianchi e colombe per l'ultimo saluto a Francesca Galazzo, la 27enne morta lo scorso 17 luglio dopo essere caduta dallo Sling Shot, giostra estrema del luna park di San Benedetto del Tronto sulla quale era salita con un'amica. I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Cristo Re alla presenza di tanta gente che si è stretta intorno ai familiari della giovane mamma sanbenedettese. All'uscita dalla chiesa la bara è stata accolta da un lungo, commosso, applauso. Per volontà della stessa ragazza, la salma sarà cremata lunedì mattina. Intanto la Procura di Ascoli Piceno prosegue le indagini per verificare se ci sono responsabilità e di chi nella morte della ragazza. Il pm Mara Flaiani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vi ha iscritto Graziella Metastasio, titolare dello Sling Shot. Parte della giostra sequestrata, la capsula, il motore e gli elastici, sono intanto stati smontati e portati in un magazzino in attesa che venga affidata la consulenza tecnica.