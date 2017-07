Sos siccità, "acqua razionata per 1,5 milioni di romani"

In arrivo acqua razionata per un milione a mezzo di romani. Nell’estate rovente 2017, della crisi idrica e degli incendi, l’Acea annuncia l’arrivo della misura - 'obbligatà come sottolinea la multiutility - dopo che la Regione Lazio ordina da venerdì prossimo e fino al 31 dicembre 2017 la sospensione del prelievo dal lago di Bracciano, riserva idrica della Capitale. A motivare la scelta dell’amministrazione regionale sono «innanzitutto» le «condizioni di deperimento del lago». Ma l’Acea punta il dito contro l’atto, «unilaterale e illegittimo, che - avverte - comporterà importanti e gravi conseguenze per i cittadini di Roma».

«La drastica riduzione dell’afflusso di acqua alla rete idrica della Capitale ci costringerà a mettere in atto una rigida turnazione nella fornitura che riguarderà circa un milione e mezzo di romani. - annuncia il portavoce della società che gestisce acqua e energia elettrica in città - Acea, comunque, si impegna sin d’ora ad elaborare un piano dettagliato di emergenza che, non appena pronto, sarà messo a disposizione e comunicato capillarmente alla cittadinanza. Il gruppo altresì tutelerà in ogni sede non solo le proprie ragioni, ma anche gli interessi di tutta la sua utenza». Lo scontro, insomma, è alle porte.

Da parte sua la Regione Lazio afferma che «l'obiettivo» è

«recuperare per quanto possibile la naturale integrità ecologica» del bacino d’acqua. «Il decremento negativo del lago è stato dovuto essenzialmente a due fattori - spiega -: al prelievo per l’approvvigionamento idropotabile e all’evaporazione, particolarmente intensa in relazione alle alte temperature, e aggravata peraltro dalla perdurante assenza di precipitazioni nei mesi scorsi. In questo quadro, quindi, il direttore regionale delle Risorse idriche ha oggi firmato l'ordinanza che impone ad Acea Ato 2 di azzerare ogni prelievo della risorsa idrica dal bacino del lago di Bracciano, entro e non oltre le ore 24 del giorno 28 luglio prossimo, onde consentire il ripristino del livello naturale delle acque del lago e della loro qualità. Acea Ato 2, inoltre, sarà tenuta a trasmettere alla Direzione regionale i dati giornalieri del livello idrometrico del bacino. Tale ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2017».