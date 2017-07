Pakistan: delitto d'onore, uccisa coppia giovani a Karachi

(ANSA) - ISLAMABAD, 22 LUG - Nell'ennesimo caso di 'delitto d'onore' pachistano, una coppia di giovani è stata uccisa ieri a Karachi (Pakistan meridionale) per "avere disonorato le loro famiglie". Secondo un resoconto della polizia il duplice omicidio è avvenuto nel quartiere di Nazimabad della città portuale e le vittime sono un ragazzo di 22 anni, Sajid Bahadur, e la sua compagna ventenne, Kalsoom. Il commissario di polizia Bashir Ajmed ha riferito che "la coppia è stata uccisa a quanto risulta in casa loro dal padre e dal fratello della ragazza con l'uso di un coltello da macellaio". Ogni anno in Pakistan centinaia di donne vengono uccise con il pretesto del 'delitto d'onore'. Nell'ottobre 2016 il Pakistan ha approvato leggi più dure nei confronti delle persone che uccidono invocando una lesione dell'onore o che stuprano. In precedenza la famiglia della vittima poteva perdonare l'aggressore, ma con la nuova legge questa prerogativa e' passata direttamente allo Stato.