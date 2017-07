Terremoto: scossa 4.2 avvertita anche nelle Marche

(ANSA) - SAN GINESIO (MACERATA), 22 LUG - E' stata avvertita anche nelle Marche la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata alle 4:13 tra le province dell'Aquila, Rieti e Teramo. Niente panico: "ormai per la magnitudo 4 non ci alziamo neppure" scherza con l'ANSA il sindaco di San Ginesio Mario Scagnetti che oggi ospiterà la Fondazione Merloni e il direttore generale Unesco Irina Bokova per la presentazione di progetti per la rinascita dell'Appennino. Ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) sono indaffarati per l'assegnazione di altre Sae. "Certo che il terremoto l'abbiamo sentito - racconta il vice sindaco Michele Franchi -, ma è da un anno che ci accompagna, abbiamo imparato a conviverci, qua la gente ormai sa valutare la magnitudo delle scosse: 'questa era intorno a 4' mi hanno detto i concittadini. Gli esperti spiegano che sono 'afterschock'... L'importante ora è guardare al futuro: venerdì assegnare le casette per le frazioni di Pretare (26 Sae) e di Piedilama (16), credo che la gente ci entrerà entro Ferragosto".