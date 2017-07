(ANSA) - SAN NICOLA DA CRISSA (VIBO VALENTIA), 22 LUG - Tre persone, Domenico Marchese, di 24 anni, e Vincenzo e Giuseppe Musolino, di 21 e 23 anni, cugini, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno con l'accusa di avere compiuto una rapina a San Nicola da Crissa in casa di una donna di 68 anni, sottraendole 60 mila euro in contanti che la vittima custodiva in cassaforte. Marchese, che é il nipote della donna, é accusato di avere fatto il basista della rapina, eseguita materialmente dagli altri due arrestati, che erano travisati. La vittima, minacciata con una pistola giocattolo, é stata immobilizzata e bendata. La cassaforte é stata aperta con le chiavi che l'anziana aveva legate al collo con una catenina, particolare determinante per compiere la rapina rivelato ai complici da Marchese. (ANSA).