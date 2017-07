Libia: Haftar partecipa a inaugurazione mega-base in Egitto

(ANSA) - IL CAIRO, 22 LUG - A chiara conferma dei suoi stretti legami politico-militari con l'Egitto, il generale libico Khalifa Haftar ha partecipato oggi all'inaugurazione di una mega-base militare egiziana ad ovest di Alessandria. La partecipazione di Haftar alla cerimonia guidata dal presidente Abdel Fattah Al Sisi e' stata mostrata da varie tv tra cui quela di Stato egiziana. La "Mohamed Naguib" viene presentata come "la più grande base militare terrestre in Africa e Medio Oriente" dall'agenzia ufficiale egiziana Mena. Media governativi e fonti ufficiali continuano a non fornire conferma sulle indiscrezioni circa un invito che il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto ad Haftar per un incontro a Parigi martedi' con l'altro protagonista della crisi libica, il premier Fayez Al Sarraj. L'Egitto, assieme soprattutto agli Emirati Arabi Uniti (Eau), è grande sponsor di Haftar e della sua forza armata che ora sostiene di controllare il 90% della Libia.