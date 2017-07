(ANSA-AP) - KUALA LUMPUR, 20 LUG - Il governo della Malaysia ha messo al bando la hit dell’estate 'Despacitò dalle radio e tv statali del Paese dopo una denuncia pubblica che giudica osceno il testo. Ma secondo gli esperti sarà difficile rallentare il successo del brano di Luis Fonsi e Daddy Yankee che è già stato ascoltato un record di 4,6 miliardi di volte su tutte le piattaforme streaming a livello mondiale. Infatti la messa al bando non riguarda le stazioni private, ma soprattutto YouTube ed i servizi che offrono musica in streaming, ovvero i canali che più hanno contribuito al successo della canzone. Il ministro della Comunicazione Salleh Said Keruak ha comunque esortato anche le stazioni radio private a censurare la canzone.