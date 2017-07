Gerusalemme: oggi manifestazioni di protesta arabi Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 LUG - La leadership politica della minoranza araba in Israele ha indetto per oggi in serata una serie di manifestazioni di protesta in seguito agli scontri di ieri a Gerusalemme in cui sono rimasti uccisi tre adolescenti palestinesi mentre dimostravano contro le nuove misure di sicurezza israeliane alla Spianata delle Moschee. Gli organizzatori delle manifestazioni affermano di aver ricevuto i permessi dalla polizia e non prevedono incidenti. Ad innescare l'attuale ondata di violenze sono stati tre arabi israeliani che il 14 luglio hanno lanciato un attentato terroristico armato dalla Spianata delle Moschee e poi sono stati abbattuti. L'attentato non e' stato rivendicato. Ieri una Ong impegnata nella difesa dei diritti civili ha chiesto alle autorità israeliane di consegnare i corpi alle famiglie, per dare loro sepoltura.