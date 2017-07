Lavoro: 'Partigiani scuola pubblica' contro Ddl scioperi

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - I 'Partigiani della scuola pubblica' "sono solidali con le organizzazioni sindacali nel condannare le ulteriori limitazioni che il governo vuole imporre al diritto di sciopero. Dopo aver impedito alle sigle minoritarie di fare assemblee in orario di servizio, il Disegno di legge, che sarà ridiscusso a settembre, a firma di Pietro Ichino del Pd, vuole estendere questa limitazione a tutte le sigle". Lo si legge in una nota dell'associazione - che è stata in prima linea nella lotta alla cosiddetta 'Buona scuola' - contro il Ddl sugli scioperi. "Si parla nella proposta - sottolinea l'associazione - addirittura di un referendum con cui la maggioranza dei lavoratori o una 'coalizione sindacale minoritaria nell'azienda o nel settore', potrebbe dichiarare sciopero. Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento liberticida", concludono che "calpesta la dignità dei lavoratori, colpiti attraverso la loro voce più libera: quella dei sindacati di base e minoritari".