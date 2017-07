(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Io sto con questo Poliziotto! Altro che sospensione, merita in premio per aver evitato morti o feriti. È la Boldrini che ha sbagliato lavoro". Così su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini sul caso del poliziotto sospeso per aver pubblicato un video, su un extracomunitario sorpreso mentre percorreva l'autostrada in bicicletta, contenente commenti razzisti e sulla presidente della Camera.