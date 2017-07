Nazionale parlamentari in campo per lago di Bracciano

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "L'idea è quella di tenere alta l'attenzione sul problema del lago e sui vari fattori che contribuiscono all'abbassamento del livello dell'acqua a partire dalla siccità, giocando un triangolare di calcio, lunedì 24 luglio dalle ore 20,00 presso il campo comunale del comune di Trevignano Romano. La nazionale parlamentari rappresenta senza dubbio un elemento di attrazione dell'attenzione che consentirà di dare sostegno alla causa". Lo afferma Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS in occasione della partita di lunedì con la nazionale parlamentari in difesa del lago di Bracciano. Le partite, un triangolare di calcio, si svolgeranno sul campo di Trevignano e vedranno la partecipazione dei parlamentari, della squadra del 'lago' e della squadra della commissione ambiente AICS Grazie alla donazione iniziale dei parlamentari - prosegue Nesi - si realizzerà una raccolta fondi per stoviglie compostabili da donare alle scuole di primo grado del comune, cui tutti potranno contribuire".