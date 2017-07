(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - "Serve più sensibilità nei confronti dell'Italia". Lo ha detto il cancelliere austriaco Christian Kern al quotidiano viennese Presse am Sonntag dopo una telefonata con il premier italiano Paolo Gentiloni. Il leader dei socialdemocratici ha ammonito il suo ministro degli Esteri e leader dei popolari Sebastian Kurz: "Così non va, non possiamo posizionarci contro l'Italia", ha affermato, anche in riferimento alla funzione tutrice di Vienna nei confronti dell'Alto Adige. Kern ha poi definito "comprensibile" il rammarico di Roma.