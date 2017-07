(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Per il cancelliere austriaco Christian Kern, "al Brennero viene messa in scena un'emergenza che non esiste". "Ancora oggi - ha detto a Presse am Sonntag - dai Balcani arrivano più richiedenti asilo che dal Brennero. Una chiusura del Brennero colpirebbe soprattutto l'Alto Adige". Secondo Kern, Vienna "deve stare attenta a non finire in un gruppo con Viktor Orban e la Lega Nord. Chi è contro tutti, resta solo. La reputazione dell'Austria non va messa a rischio per una campagna elettorale", ha aggiunto in riferimento alle prossime elezioni.