'Abu Mazen condanni attentato a colonia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 LUG - "Esigiamo che il presidente dell' Autorita' nazionale palestinese Abu Mazen condanni in maniera esplicita e chiara il massacro avvenuto ieri di una famiglia innocente che non minacciava alcuno, un massacro terribile": questa la posizione espressa oggi dal ministro israeliano della difesa Avigdor Lieberman nell'insediamento di Halamish (Ramallah) dove un adolescente palestinese ha pugnalato a morte tre israeliani, nella loro casa. In Cisgiordania c'è forte tensione. L'esercito ha arrestato il fratello dell'attentatore e, secondo i media, potrebbe demolire la sua abitazione. I reparti militari in Cisgiordania sono mantenuti in stato di allerta. Dopo i gravi incidenti di ieri in cui tre dimostranti palestinesi sono rimasti uccisi, la polizia mantiene un elevato stato di allerta anche a Gerusalemme e in particolare nella Città Vecchia e nella Spianata delle Moschee.