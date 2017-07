Torino: commissione piazza San Carlo, serve riorganizzazione

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Provvedere al più presto a un incisivo riordino della struttura organizzativa, nell'ambito della gestione degli eventi promossi dalla Città di Torino, e delle procedure legate all'incolumità dei partecipanti". Così, a pagina 6, la relazione finale della commissione d'indagine sugli incidenti di piazza San Carlo dello scorso 3 giugno. Il documento non è stato approvato dalla commissione, presieduta dal consigliere Pd Enzo Lavolta, che si è chiusa con un nulla di fatto, tra le polemiche fra dem e M5S. Dalla numerosa documentazione raccolta emergono comunque "gravi carenze" nell'organizzazione "di un momento che doveva rappresentare una festa" e che "si è drammaticamente e inspiegabilmente trasformato in tragedia". Le minoranze annunciano l'intenzione di portare le conclusioni della commissione in Consiglio, mentre il M5S parla di "processo mediatico" con l'intento di "colpire Chiara Appendino e sovvertire il voto".(ANSA).