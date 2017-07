A Firenze la "temutissima" Coppa Cobram per ricordare Paolo Villaggio

La mitica Coppa Cobram, momento clou di "Fantozzi contro tutti", va in scena a Firenze: a poche settimane dalla scomparsa del geniale Paolo Villaggio, nel capoluogo toscano si disputerà, domenica 30 luglio, la prima edizione della «temutissima» gara ciclistica, con il nome di 'Memorial ragionier Ugo Fantozzì. La corsa speciale, con tanto di abbigliamento a tema (ai partecipanti sarà richiesto di presentarsi in abiti originali, imitando i personaggi del film), si svolgerà in città su un percorso di circa 12 km, cercando di ricalcare il più possibile al tracciato originale ideato da Villaggio per il terzo capitolo della saga del suo più fortunato personaggio. Per esempio, passerà dal piazzale Michelangelo, ribattezzato per l’occasione Cima del diavolo; tra gli altri riferimenti alla leggendaria pellicola, ci sarà anche la "bomba" (nel film, il mix di droghe che consente a Fantozzi di andare velocissimo vincendo la competizione), e verrà allestita pure la Trattoria al Curvone, con tanto di ospiti dell’alta 'aristocrazia borghesè e la presenza della contessa Serbelloni Vien dal Mare. Al termine della Coppa, per tutti i ciclisti è prevista una cena con immancabile menù citazionista: frittatona di cipolle, spaghetti alla Montecristo, polpette di Bavaria del dottor Birkenmayer, contorno di piselloni alla mandrillo, pastrocchio di cioccolato e birrone gelato. A seguire, ovviamente, proiezione del film "Fantozzi contro tutti". L’evento è un’idea dell’associazione Rondinella del Torrino di Firenze con i curatori della pagina facebook Coppa Cobram e Uisp; a presentarlo, oggi a Firenze, l’assessore allo sport Andrea Vannucci. «Un modo divertente e originale per ricordare e rendere omaggio al grande Paolo Villaggio - ha commentato Vannucci - ed allo stesso tempo divertirsi con una competizione davvero alla portata di tutti in pieno stile fantozziano».