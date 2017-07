(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 LUG - Un dimostrante palestinese è stato colpito a morte durante disordini avvenuti oggi a al-Azaryeh, alla periferia di Gerusalemme. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan. Il giovane è stato colpito al petto da un proiettile ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Finora su questo episodio non c'è ancora una conferma israeliana. Fonti palestinesi precisano che l'ucciso si chiamava Yussef Kashur e aveva 24 anni. La Mezzaluna Rossa palestinese ha intanto aggiornato che negli incidenti verificatisi in serata a Gerusalemme est vi sono stati una cinquantina di feriti, inclusi i contusi e gli intossicati da gas lacrimogeni.