Il caso Charlie: minacce di morte allo staff del Great Ormond Hospital di Londra

(ANSA) - Minacce di morte allo staff del Great Ormond Street Hospital di Londra, l'ospedale dove è ricoverato Charlie Gard, il bimbo di 11 mesi affetto da una rara sindrome mitocondriale degenerativa per la quale i medici vedono come unica soluzione "una morte dignitosa". I genitori vorrebbero farlo curare negli Stati Uniti, ma la loro richiesta è stata finora sempre respinta dalle Corti. Secondo quanto riferisce Mary MacLeod, presidente dell'ospedale, il caso del bambino ha commosso tutti ed "è comprensibile la compassione delle persone per la situazione". "Tuttavia - aggiunge - nelle scorse settimane il personale ha subito atteggiamenti ostili in strada. "Migliaia di messaggi contenenti minacce di morte sono stati inviati a medici e infermieri. Abbiamo ricevuto denunce di comportamenti inaccettabili all'interno dell'ospedale stesso", ha detto il presidente, riferisce il Guardian. Il caso di Charlie sarà di nuovo discusso domani davanti l'Alta Corte.