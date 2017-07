(ANSA) - WASHINGTON, 23 LUG - Gli inviati del Quartetto per il Medio Oriente di Russia, Stati Uniti, Ue e Onu "sono profondamente preoccupati per l'escalation delle tensioni e i violenti scontri" a Gerusalemme. Si legge in una nota rilanciata dal dipartimento di Stato, che continua con la sollecitazione da parte degli inviati del Quartetto affinché "tutti mostrino massimo controllo, astenendosi da azioni provocatorie e lavorando per una de-escalation della situazione".