(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - Una donna è stata trovata morta a Palermo in Corso dei Mille, una strada molto trafficata alla periferia orientale della città. A notare il cadavere, adagiato tra due auto, è stato un passante che ha chiamato la polizia. La donna era seminuda e non ha segni di violenza. E’ il secondo caso a Palermo in pochi giorni: il 9 luglio il cadavere di un’altra donna era stato scoperto sempre nella stessa zona. La vittima, tra i 25 e i 35 anni, era stata trovata senza documenti accanto ad alcuni cassonetti dei rifiuti; non aveva segni di violenza sul corpo. Sui due ritrovamenti indaga la Squadra Mobile.