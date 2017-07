(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Tornare a casa e trovarsi davanti a Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington. E' la sorpresa che la principessa Diana fece trovare ad un incredulo William, allora 13enne, che aveva in camera i poster di tutte e tre. "Le ho trovate sulle scale di ritorno da scuola", racconta il principe nel documentario di ITV, 'Diana, nostra mamma: la sua vita e la sua eredità', che sarà trasmesso domani, a vent'anni dalla scomparsa della principessa. "Sono diventato rosso in volto e non sapevo cosa dire. Credo di aver balbettato qualcosa e di essere inciampato per le scale mentre salivo. E' davvero un bel ricordo che vivrà con me per sempre", ha ricordato William.