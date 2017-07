(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il modello tedesco è naufragato a causa dei franchi traditori del Pd e non solo, quindi bisogna per forza di cose tornare alle schema del legalicum, applicare la riforma uscita dalla Corte anche al Senato e andare immediatamente e finalmente al voto". Lo afferma Danilo Toninelli, deputato M5s in un'intervista al Gr1 rispondendo a chi gli chiede se l'unica soluzione sia quella di estendere al Senato la legge modificata dalla Consulta. "Il Partito democratico - prosegue - non voleva né le preferenze né il voto disgiunto, che poi è una sorta di preferenza. Se dovessero tornare a ragionare per il vantaggio dei cittadini e per il potere di scelta ai cittadini si potrebbe fare, ma considerando gli interlocutori ci pare impossibile".