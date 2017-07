(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Noi siamo disponibili al dialogo con tutte le forze politiche. E' evidente che bisogna fare un testo condiviso da tutti. Ma soprattutto serve che ognuno mantenga i patti sottoscritti. Il movimento 5 stelle non l'ha fatto nel precedente passaggio. Se ora sono pronti a confrontarsi seriamente, per noi il tavolo è aperto". Lo afferma Ettore Rosato capogruppo del Pd alla Camera in un'intervista al Gr1 e replicando al deputato M5s Toninelli che ha chiesto, per tornare a discutere, che i Dem rivedano preferenze e voto disgiunto.