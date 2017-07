Ap: Alfano, ci uniremo ad altri e andremo avanti

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA), 23 LUG - "Difenderemo con orgoglio la storia di questi quattro anni. Ci uniremo insieme ad altri ed insieme ad altri, insieme a tutti quegli altri con cui ci siamo uniti, andremo avanti, non per il nostro bene ma per il bene di un Paese che ha bisogno di quest'area politica, di questo centro autonomo e indipendente, forte e coraggioso che noi con tutta la fatica di questi anni siamo riusciti a rappresentare e che siamo convinti di riuscire a rappresentare anche negli anni a venire". Così il leader di Ap Alfano a Giardini Naxos per la chiusura della Summer School.