Migranti: vandalismo contro centro profughi nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 23 LUG - Atto vandalico a scopo intimidatorio la scorsa notte in un centro di accoglienza per profughi in provincia di Piacenza. Quattro persone, riprese dalle telecamere di sicurezza, si sono presentate a bordo di un fuoristrada all'ingresso della struttura di accoglienza ad Albone, nel comune di Podenzano. Nello stesso comune proprio ieri pomeriggio attivisti di destra avevano dato vita a una manifestazione di protesta contro i richiedenti asilo. I vandali hanno scardinato con le mani uno dei grossi cancelli di ferro posti all'ingresso, poi sono risaliti in auto e sono fuggiti. Uno degli ospiti della struttura se n'è accorto e ha avvertito il 112. All'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Piacenza, che stanno indagando, la vettura sospetta con i quattro uomini era già sparita facendo perdere le tracce. (ANSA).