Donna accoltellata dall'ex marito che poi chiama i carabinieri e confessa

«L'ho uccisa io, venite qui": sono le parole dette stamane al telefono ai Carabinieri da un uomo di 44 anni che ha accoltellato a morte l’ex moglie di 38 anni, nell’appartamento in cui la donna viveva a Musile di Piave con i due figli. I ragazzi, di 9 e 15 anni, non erano presenti al momento dell’omicidio perchè in vacanza.

L’uomo è attualmente in caserma e sottoposto a interrogatorio. La vittima era originaria di Torre del Greco (Napoli) e lavorava in un centro commerciale di Noventa.

La vittima si chiama Maria Archetta Mennella, 38 anni, originaria di Torre del Greco (Napoli) ma residente da qualche mese in un appartamento al secondo piano di uno stabile a Musile di Piave (Venezia). L’ex marito, che avrebbe confessato l’omicidio, è Antonio Ascione, 44 anni.

La donna, chiamata dagli amici con il diminutivo di Mariarca, appare nella sua pagina Facebook bella e sorridente. In uno degli ultimi post aveva condiviso una frase significativa: «Mi fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna vuol dire amare la sua libertà».