Caldo torrido sta per finire, allerta per temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Questa quarta ondata di caldo intenso dell'estate 2017 sta per volgere al termine. Una perturbazione atlantica in transito sull'Europa centrale provvederà infatti a rinfrescare le temperature torride di questi giorni e a portare un po' di pioggia. La Protezione civile ha addirittura emesso un'allerta per temporali al Nord. Ci sarà inoltre un rinforzo dei venti su tutte le regioni con raffiche di maestrale sulla Sardegna e un generale sensibile calo delle temperature, domani al centro-nord e successivamente anche al sud. A beneficiare per prime dell'arrivo di aria più fresca saranno, da stasera, le regioni settentrionali, dove arriveranno piogge e temporali anche di forte intensità, con possibili grandinate. Domani sera un nuovo impulso di aria fresca raggiungerà l'Italia, provocando una nuova instabilità nel Nord-est e poi martedì al Centro e marginalmente al Sud. Qualche pioggia è prevista anche nel Lazio e in particolare a Roma, mentre il sole continuerà a resistere su Sardegna ed estremo Sud.