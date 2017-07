Kenya, tragica rapina in villa: uccisa una 71enne di Cremona, ferito il marito

Una donna italiana di 71 anni, Laura Satta, è stata uccisa nelle sua villa di Mombasa, in Kenya, nel corso di una rapina. Suo marito, Luigi Scassellati, 72 anni gravemente ferito, è ricoverato in ospedale. Fonti della Farnesina hanno confermato la notizia.

Secondo il sito Africa Express si tratta di una coppia di imprenditori originaria di Cremona - titolari di un'azienda per macchine da ufficio secondo il sito web de "La Provincia di Cremona" - che risiedeva per un periodo dell’anno nella villa di Mombasa. Gli aggressori armati di bastone e coltello hanno percosso selvaggiamente i due e hanno messo a soqquadro l’abitazione.

La scoperta, riporta Africa Express, è stata fatta da un amico della coppia che ha raccontato di essersi trovato davanti a uno spettacolo raccapricciante, con i corpi a terra e sangue dappertutto. L.S., 72 anni è stato aggredito e feritoa colpi di bastone questa mattina nel giardino della loro villa. Poi lo hanno trascinato dentro dove si sono accaniti sulla moglie, M.L.S. di 71 anni, fino a ucciderli.